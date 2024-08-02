楊小黎不忍了！《我的婆婆》五音不全超痛苦 反差真相曝

楊小黎（左起）在舞台劇《第三者》中扮演和王耿豪（中）偷來暗去的小三，正妻郎祖筠絲毫未察覺。 （春河劇團提供）





〔記者蕭方綺／台北報導〕春河劇團最新音樂劇《第三者》日前進行宣傳照拍攝，老友們相見分外熱鬧，看到宣傳照示意圖，彼此打趣說：「這根本就是違反人體工學，我們現在年紀大了容易腳麻！」調侃自己需要吃血液循環藥品和老人復健運動來保持身體活力。

王柏森（右起）和郎祖筠是初戀情人，王耿豪冷眼看待。（春河劇團提供 ）



在宣傳照拍攝過程中，新演員面對這群金字招牌老戲骨們，表現非常鎮定。面對這些前輩演員，隨手捻來就是戲， 依舊抱持冷靜，面不改色，毫不怯場。宣傳照拍攝現場，一度因大家的搞笑互動，歪樓變成BL劇畫面，現場演員甚至向導演要求在舞台劇中加戲，頓時讓人錯以為《第三者》劇情要改為BL。

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郎祖筠（左）與王耿豪在舞台劇《第三者》中扮演貌合神離的夫妻 。 （春河劇團提供）



導演在現場僅用3分鐘替演員們清晰講解《第三者》角色關係蜘蛛網圖，讓演員們迅速完成拍攝工作。看到老同學們相見，彼此間對話很容易尺度大開，導演笑說：「《第三者》這齣舞台劇是闔家觀賞的，尺度上是很有分寸，最「刺激」也就只是「搶夫」情節。」要他的老同學們收斂點。

此外，楊小黎自曝演出台劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》時，需要挑戰演出面不改色唱出五音不全的角色很痛苦，她說：「要演出五音不全比演出唱得好還要困難，真的是不容易啊！而且還要面不改色，現場看大家都笑一片了！還不能被他們影響而笑場。不過也不要因為戲劇演出就認為我是個五音不全的人，怎麼說好歹也曾經開過Live演唱會！」這番話也引來眾人忍俊不禁。

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