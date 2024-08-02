受未婚夫「醫死人」糾紛牽連 Hani九月婚禮暫延

醫師梁在雄（左）深陷醫療糾紛，與哈妮的婚禮應會延期。（本報合成圖，翻攝自x）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國團體EXID成員「Hani」哈妮於6月初宣布婚訊，表示將在9月與精神科醫師未婚夫梁在雄舉行婚禮，未料梁在雄捲入醫療糾紛，受害者指證歷歷表示自己女兒被梁在雄「醫到死」，這不但替兩人婚禮增添變數，也引起外界輿論爭議。今（2）有消息傳出哈妮和梁在雄有意延後婚禮日期。

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哈妮醫師未婚夫遭控「醫死人裝沒事」，社群帳號也每天湧入許多罵聲，根據韓媒《OSEN》報導，哈妮與梁在雄原定9月舉行婚禮，現在家屬的指控愈演愈烈，勢必要先安撫家屬才能好好準備婚禮。關於是否延後婚禮，詢問哈妮所屬的經紀公司SUBLIME僅回答：「難以確認」，這種沒有承認也沒有否認的曖昧態度，加上婚禮日期越來越靠近，引起外界高度關注。

腹痛的女患者被綁在床上。（翻攝自SBS）

事件主因為一名30多歲女性患者因「服用減肥藥成癮」向梁世雄經營醫院求助，但患者在腹痛難奈的狀況下未獲得即時醫療照護，最後不幸去世。從公開的監視器畫面可見女性患者離世前一日就向護理人員傳達腹痛消息，但卻沒有任何一個人理會，反而在離事當天可見女患者被綁在床上，接著出現呼吸急促、流鼻血等症狀，被鬆綁後仍無人照護，最後陷入昏厥離世。

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