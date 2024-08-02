韓媒走漏風聲？爆GD 11月首爾高尺巨蛋開唱 經紀公司回應了

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓天王「G-Dragon」權志龍自退伍後，遲遲未見個人新作，前陣子又陷吸毒疑雲。今（2）日被韓媒報導，他預計於11月在首爾高尺巨蛋（高尺天空巨蛋）開唱，但GD方面並未正面承認。

據韓媒報導，GD將在11開辦演唱會。（翻攝自IG）

有韓媒報導指稱，GD將於11月在韓舉辦個人演唱會，且地點選在可容納1.6萬人首爾高尺巨蛋。不過該消息還未獲得GD方證實，而所屬經紀公司相關人士也僅透露：「高尺巨蛋場地租借還沒確定，場地仍在討論中，日期也還沒確定。」

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其實，過去就有傳聞表示，GD將在今年8月回歸，且知情人士透露，GD為了這次回歸，與公司如火如荼地展開討論，只為呈現給歌迷最好的狀態，將會推出他時隔7年之久的新作品。當時GD所屬公司也對外證實，「GD確實會在下半年回歸，但是日期未定」。

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