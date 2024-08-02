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娛樂 最新消息

「墩邦妮」福寶來了 紀錄與韓國爺爺電影台灣將上映

福寶的電影秋季登場。（歐新社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕上月才過完4歲生日的大貓熊「福寶」真的要成為宇宙大明星了，身為第一隻在韓以自然繁育法誕生的福寶，雖然在今年4月初回到中國。但福寶接下來將有電影上映，《再見，爺爺》（暫定）內容為記錄福寶和飼養員日常生活，預計將在7個國家上映。

雖然福寶已經回到中國，但愛寶樂園仍沒忘記幫她和家族其他成員慶生。（翻攝自IG）

在韓國愛寶樂園出生的福寶，從小與「姜爺爺」姜哲遠、「宋爺爺」宋永寬一同生活，為了讓福寶能健康快樂的長大，兩位爺爺費盡心思整天「耶波、耶波（韓文漂亮）」稱讚不停。福寶出生時長16.5mm、重197克，出生8至9天時身上出現了濕疹和痤瘡，讓姜、宋兩位爺爺更加細心照料，還好福寶很快就痊癒了。沒想到下個挑戰又出現，一般大貓熊幼崽出生後40天會睜開雙眼，但想快一點看到世界的福寶卻在出生15天後有了睜眼的現象。姜爺爺和宋爺爺怕這樣會影響到福寶的是力，不但加強環境消毒、增加母乳、牛乳、補充營養，直到100天左右，福寶終於健康的看見這個世界

福寶是上天賜給這個世界的寶物，因為她出生於疫情期間，所以能到愛寶樂園去見她的遊客有限，福寶也就跟著姜、宋兩位爺爺學習了各種生存技巧。文創內容製造商ACOMMZ曾表示，這部電影紀錄了福寶和飼養員日常生活，以動畫結合實拍，演繹福寶與兩位爺爺的相遇與離別。

《再見，爺爺》（暫定）釋出電影海報視覺。（翻攝自X）

據說曾經有憂鬱症患者天天到愛寶樂園看著福寶，藉此得到心靈的療愈，福寶的「福」就是上天賜給大家的「福」。福寶現在雖已經回到中國四川神樹坪基地過得非常好，和新奶爸徐翔也相處融洽。台灣有很多福寶粉絲，這些姨姨都好奇電影會不會在台灣上映？根據詢問製作方，台灣在上映國家之中，預計在秋季登場。

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