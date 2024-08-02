AV界傳說女神天使萌無預警拋「引退」震撼彈！來台成人展成絕響

天使萌突拋引退震撼彈。（翻攝自X）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕AV界傳說女神「天使萌」日前於直播時無預警拋出震撼彈，宣布將於2025年6月引退，而她將於8/9至11日出席TRE台北國際成人展，這成為她最後一次出席TRE盛會與台灣老司機親密互動。

天使萌曬親筆手寫信向粉絲致謝。（翻攝自X）

天使萌日前無預警宣布引退，透過手寫信向粉絲們道歉和致謝，她也希望宣布引退的這一天永遠不會到來，但如今決定往前走，剩下的時間會用盡全力愛她的粉絲們。天使萌坦言原本沒有計畫參加今年的TRE台北國際成人展，「但還是決定盡我所能去參加，哪怕只是一點點，這樣我就可以和台灣的大家一起度過一些時間」。

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現年30歲的天使萌出道10年，曾榮獲成人廣播獎的新人獎、DMM成人獎的最優秀新人獎肯定。她還發行過單曲，也演出過多部影視作品，包括《黑金丑島君》、《Dead Stock～未知的挑戰～》等，並加入「AV界的AKB48」惠比壽麝香葡萄，多元的發展讓她在暗黑界維持不敗女帝的地位。

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