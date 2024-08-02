子瑜解凍了！出道9年solo 韓網一面倒叫好

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓團TWICE在結束巡演後，首個曝光的好消息就是台灣成員子瑜將推出solo專輯，讓一直以來都相當心疼子瑜的粉絲驚喜不已。

子瑜出道9年以solo身分出道，令粉絲相當期待。（翻攝自YouTube）

子瑜的個人專輯名稱為「abouTZU」，是以about加上子瑜的「子」所組成。身為TWICE年紀最小的成員，子瑜是繼娜璉、志效兩位主唱姐姐之後，第3位單飛出輯的成員。

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不過出道9年，子瑜經歷過各種波折，2016年因在節目上高舉中華民國國旗被貼上台獨標籤，被迫道歉，引來台灣民眾群起激憤；今年隊長志效更模仿該場景，再度引發網友撻伐，隨後下架。

子瑜驚人美貌引來網友讚嘆。（翻攝自YouTube）

此外，過去粉絲多次質疑子瑜遭公司JYP娛樂冷凍，明明擁有超高人氣，但資源卻少的可憐，不但代言不多，就連雜誌封面等個人資源也是墊底，去年底甚至有粉絲看不下去，竟以「卡車抗議」的方式為子瑜抱不平。

子瑜在影片最後重現「射箭女神」的絕美側顏。（翻攝自YouTube）

連與她有交情的陶晶瑩今年都在節目上以「冷凍水餃」來形容子瑜，稱子瑜雖然說成員都對她很好，但願意續約很可能是為了顧全大局，更當場求JYP社長「對她好一點」。

對於子瑜solo的消息，韓網一面倒叫好，紛紛表示，「天啊太棒了吧」、「太漂亮了」、「有一段時間她沒有活動，我覺得很失望，真的很高興見到她」、「子瑜終於solo了」、「這是份大禮物」。

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