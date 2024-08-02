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娛樂 日韓

許光漢演韓劇《無路可走》怕扯後腿！願招待劉宰明來台灣吃美食

許光漢在《無路可走：輪盤賭》飾演微笑殺手。（Disney+提供）

〔記者廖俐惠／台北－首爾連線報導〕許光漢首次演出韓劇，就獻給《無路可走：輪盤賭》，該劇集結韓國大咖級演員，讓許光漢坦言自己「壓力山大」，希望盡力做到最好，怕扯了前輩的後腿。戲外聽聞韓星劉宰明有意帶老婆到台灣旅遊，他也自願擔任導遊招待前輩，帶他們去吃好吃的。

許光漢、劉宰明日前一同接受台灣媒體視訊訪問，前者飾演微笑殺手「Mr. Smile」，後者則是被懸賞200億韓元的重刑犯「金國浩」，這是兩人第一次合作，許光漢第一次見到劉宰明就告白「我是你的粉絲」。

許光漢在《無路可走：輪盤賭》中飾演殺手，持槍的戲還真不少。（Disney+提供）

他舉例像是《梨泰院CLASS》、《請回答1988》及《收屍人》等劉宰明的作品都有看過，甚至稱劉宰明是「OG級」（先驅、教父）般的存在，因此在對戲時，許光漢忍不住出戲，就是想要一睹前輩的演技，但理性還是把他拉了回來，「我會覺得不行、不行，要繼續回來！」

劉宰明（左）、許光漢為宣傳《無路可走：輪盤賭》接受台灣媒體訪問。（Disney+提供）

許光漢因為《想見你》在韓國走紅，青春系偶像的形象深植人心，此次操起狙擊槍當起殺手來，許光漢在動作戲上下了不少功夫，翻滾、拿槍以及套招，花了大約2個禮拜的時間不停練習。所幸韓文台詞的部分並不多，主要是用英文對話，否則對他來說又是個更大的挑戰。

首次正式與韓國劇組合作，加上又是趙震雄、劉宰明、金武烈、廉晶雅及李光洙這些重量級演員，許光漢收穫良多，感受到韓國拍戲的文化非常專業，看著這些優秀前輩演員對戲相當過癮，這些都成為他的養份。他也不諱言壓力非常大，盡力將自己的部分做到最好，不要拖累到前輩們演戲。

《無路可走：輪盤賭》劉宰明（左）帶著慈祥的笑容看著許光漢。（Disney+提供）

儘管壓力這麼大，被問到拍攝時最開心的瞬間？許光漢立刻笑說：「放飯最開心了，因為韓國天氣真的很冷，很消耗能量，我還和前輩（劉宰明）一起吃飯一起看足球，真的很有趣。」

劉宰明則對許光漢的態度讚譽有加，更看好他成為世界級演員。至於許光漢則分享，「劉宰明前輩說之前想來台灣旅遊，可能帶他的老婆，我就跟前輩說歡迎來台灣，如果來台灣可以請他吃好吃的，請他吃飯。」《無路可走：輪盤賭》已在Disney+上線。

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