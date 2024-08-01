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娛樂 電影

奧運熱掀體育浪潮！熱血《乒乓男孩》無冷場宣布定檔

童星李星緯（左）和彭裕愷在《乒乓男孩》飾演朝著奧運夢想邁進的桌球小將。（華納兄弟提供）

〔記者許世穎／台北報導〕巴黎奧運正如火如荼進行中，隨著今年夏天沸騰的體育浪潮，台片《乒乓男孩》今（1日）正式宣布定檔10月25日在台上映。該片先前在第26屆台北電影節首映，上千名觀眾一起感受彭裕愷、李星緯兩位童星在乒乓球桌上賣力拚搏的熱血氣氛，獲讚熱血又毫無冷場。

電影由金獎監製唐在揚、梁宏志，以及《老大人》導演洪伯豪聯手打造，集合兩位素人小演員彭裕愷與李星緯，還有徐若瑄、鄭人碩、施名帥等卡司，一起打出一記勝負正反拍。

徐若瑄在《乒乓男孩》飾演李星緯的母親。（華納兄弟提供）

該片講述彭裕愷飾演的單親小學生胡冠宇立志成為奧運國手，儘管天份平庸，不受重視，仍不懈努力，和李星緯飾演的好友黃軒一起奮鬥。然而，隨著黃軒轉學至競爭對手的學校，兩人的友誼面臨考驗，胡冠宇更在低潮中重新振作，在國手選拔賽上與黃軒一決勝負。

昔日好友如今成為球場對手，在熱血乒乓中，揮灑青春與汗水，兩個11歲的孩子，經歷家庭、友情、受傷、分離、敵對等種種問題考驗，期望能實現夢想，踏上奧運舞台。《乒乓男孩》將於10月25日在台上映。

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