大S猝逝最後貼文曝 永別具俊燁「再5天結婚滿3年」

〔記者傅茗渝／台北報導〕「大S」徐熙媛不幸在日本因流感併發肺炎過世，享年48歲，大S過去面對感情拿得起放得下，2022年童話般復合舊愛具俊曄，夫妻倆再過5天結婚滿3年，未料曲折發展令人心碎。

大S、具俊曄再5天結婚滿3年。（翻攝自IG）

大S再婚具俊燁後，每每發文就是在挺丈夫，社群最後一篇公開發文是去年12月21日，轉發老公具俊曄《KBS歌謠大祝祭》的演出，寫下「DJ KOO你超Cool」甜蜜加上3個愛心符號，上一則貼文也是具俊曄後台親吻她的照片，足見兩人感情至深。

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大S生前最後一篇貼文，仍在力挺老公具俊曄。（翻攝自IG）

大S猝逝消息傳出後，小S透過經紀人發聲明：「謝謝大家的關心！新年期間，我們全家來日本旅遊，我最親愛善良的姊姊熙媛，因得了流感併發肺炎，不幸地離開了我們。感恩這輩子能成為她的姊妹，彼此照顧、相伴，我會永遠感激她、懷念她！珊～一路好走！永遠愛你 together remember forever。」

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