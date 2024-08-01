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娛樂 日韓

美國76歲爺爺圓夢！「近距離接觸IU」 受邀演唱會驚呼 : 真的太美

美國爺爺拉特特圓夢朝聖偶像IU的演唱會。（翻攝自YT）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕76歲美國爺爺拉特特是南韓女歌手「IU」李知恩的超級粉絲，早在2月就在YT頻道中，多次表達對IU的喜愛而獲外界關注，日前更受邀朝聖演唱會，不僅能到後台合照，還收到了IU親自準備的小禮物，令人羨慕不已。

拉特特在後台和IU（中）合照。（翻攝自YT）

拉特特透過YT影片分享和老婆一起去參加IU演唱會的過程，從畫面中可見他穿著正式，隨著音樂左右搖擺，不斷讚嘆「真的太美了」。演唱會告一段落後，他更獲得到後台和IU交流15分鐘的機會。

片尾拉特特曬出和IU的近距離合照，俏皮比著愛心的他，喜悅之情溢於言表。IU準備了鑰匙圈、蝴蝶結領帶和韓式傳統髮簪送給他當禮物，拉特特回顧當時的心情說道，「演唱會後感到恍惚，但有如在雲端漫步。IU擁抱了我，我也抱了她，真是夢一般的時刻」。

美國爺爺拉特特是IU的超級粉絲。（翻攝自YT）

據悉，拉特特爺爺退休後開設了專門介紹韓劇的YT頻道，也是IU的官方粉絲俱樂部「UAENA」的一員，有「美國UAENA爺爺」的稱號。

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