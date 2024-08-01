晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

孫安佐到烏克蘭參戰 狄鶯態度首公開

孫安佐對於到烏克蘭參戰的想法仍沒放棄。（資料照，記者塗建榮攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人孫鵬、狄鶯獨子孫安佐近期屢屢成為焦點新聞，上個月16日透露要籌劃網站集資，若有70萬就去烏克蘭打仗，目的是想要平息戰爭，至於爸媽知道他的想法嗎？他則說沒跟爸媽提起，狄鶯受訪只呵呵笑了兩聲後，無奈回：「你們自己問他吧。」對於孫安佐想參軍想法笑而不答。

相關新聞：孫安佐瓦斯火槍送驗 刑事局認非「槍枝」無法判定是否具殺傷力

孫安佐今（1）日凌晨在IG開直播，被問到爸媽對他參戰的意見，他終於鬆口說：「我媽他們沒意見啊，我有跟他們說我會準備好再去。」他也認為，上戰場是件嚴肅的事，需有良好裝備與聰明頭腦，他會將這2項準備好再出發。

相關新聞：領域展開！ 孫安佐才宣布赴烏克蘭又曝新身分

直播中，孫安佐似對戰爭充滿夢幻想像，透露想在當地開戰車，不想攻擊時就躲壕溝聽砲彈聲、手榴彈聲；他亦表示在當地參戰6個月後，自己就能成為成功企業家。 

相關新聞：要確定捏？！ 24歲孫安佐不跟家裡拿錢了

此外，孫安佐強調自己受過實彈訓練，擁有豐富的戰鬥知識，如果之後飛到烏克蘭，一定會活著回來，不會成為炮灰，對很多網友質疑，他淡然回應：「躺在血泊就是命，如果我回來，你就要當我奴隸。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中