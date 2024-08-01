孫安佐到烏克蘭參戰 狄鶯態度首公開

孫安佐對於到烏克蘭參戰的想法仍沒放棄。（資料照，記者塗建榮攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人孫鵬、狄鶯獨子孫安佐近期屢屢成為焦點新聞，上個月16日透露要籌劃網站集資，若有70萬就去烏克蘭打仗，目的是想要平息戰爭，至於爸媽知道他的想法嗎？他則說沒跟爸媽提起，狄鶯受訪只呵呵笑了兩聲後，無奈回：「你們自己問他吧。」對於孫安佐想參軍想法笑而不答。

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孫安佐今（1）日凌晨在IG開直播，被問到爸媽對他參戰的意見，他終於鬆口說：「我媽他們沒意見啊，我有跟他們說我會準備好再去。」他也認為，上戰場是件嚴肅的事，需有良好裝備與聰明頭腦，他會將這2項準備好再出發。

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直播中，孫安佐似對戰爭充滿夢幻想像，透露想在當地開戰車，不想攻擊時就躲壕溝聽砲彈聲、手榴彈聲；他亦表示在當地參戰6個月後，自己就能成為成功企業家。

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此外，孫安佐強調自己受過實彈訓練，擁有豐富的戰鬥知識，如果之後飛到烏克蘭，一定會活著回來，不會成為炮灰，對很多網友質疑，他淡然回應：「躺在血泊就是命，如果我回來，你就要當我奴隸。」

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