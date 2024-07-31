胡瓜拾獲一疊千元鈔！謝忻心急認遺失「秒被識破」

胡瓜（左）拾獲2.9萬現金，謝忻認遺失卻遭識破。（組合照，翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕綜藝天王胡瓜主持民視節目《綜藝大集合》24年，創造出「下面一位」、「主委加碼」、「繼續送幸福」等經典台詞，他透露今（31日）搭計程車赴外景現場，意外在車上拾獲共2萬9千元現金，拾金不昧更被粉絲們盛讚，更釣出謝忻跪謝認領。

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胡瓜透露今天是《綜藝大集合》的外景日，正當自己搭乘計程車到錄影地點時，突然發現前座的底下有一疊鈔票，數了數後一共是2萬9千元，「遺失這筆錢的乘客應該很著急，交給司機大哥後，請他幫忙交到警察局，希望失主可以順利找回這筆錢。」

沒想到，謝忻立刻回覆胡瓜表示：「不瞞您說，其實29,000是我掉的！是黃色的計程車沒錯吧。從高鐵往屏東的路上，謝謝你幫我找到我整個心急如焚耶！」

此外，謝忻也透露：「因為我爸最近視網膜剝離他需要動手術，這是他的手術費用！再次謝謝大哥的拾金不昧（信女跪謝）。」一席話讓胡瓜現身打臉：「謝忻我看你遺失的不是2萬9，是29萬吧！」她百口莫辨坦言：「立馬被識破。」

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