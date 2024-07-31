《再見機器人》AI很有愛！已故三浦春馬4遺作回眸青春

《再見機器人》入圍奧斯卡最佳動畫長片。（中山73提供）

〔記者許世穎／台北報導〕台中「中山73影視藝文空間」8月份焦點主題將鎖定「我的AI伴侶」，一口氣推出曾入選奧斯卡最佳國際電影的《我是你的完美男友》、勇奪威尼斯影展費多拉獎最佳影片的《地球另一端的守候》和入圍奧斯卡最佳動畫片的《再見機器人》，三部將人工智慧和人類、動物情感建立新協作的電影，引領觀眾感受更有愛的AI世界。

中山73八月妙推「我的AI伴侶」專題，圖為入選奧斯卡最佳國際電影的《我是你的完美男友》。（中山73提供）

AI崛起讓人類備感威脅，但「愛」其實才是人類生活中最需要的，中山73除了選映電影，8月24日也將邀請精通英、日、中文的詩人作家陳育律，出席「當我們翻譯彼此：對話AI，理解愛」專題講座。

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陳育律曾出版多本暢銷詩集，更傳神翻譯芬蘭大師阿基郭利斯馬基的《落葉》、伊莉莎白二世傳奇人生的《天生女王》以及賣座勵志片《56種喝采》等數十部電影，透過專業妙談翻譯、對話AI，觀眾千萬不可錯過。

中山73八月也推出「青春的回眸－三浦春馬」專題，圖為《三更半夜居然要吃香蕉？》劇照。（中山73提供）

「中山73」8月份另一焦點主題，則將推出「青春的回眸－三浦春馬專題」，完整介紹這位曾多次來台，卻英年早逝的男星生前最膾炙人口的四部電影，兩部獲獎作有榮獲盧卡諾影展評審團大獎的《東京公園》和榮獲日本旬報觀眾票選最佳影片的《天外者》。

兩部文學電影則為改編伊坂幸太郎純愛小說的《小小夜曲》，以及根據日本兩大紀實文學獎暢銷小說改編的《三更半夜居然要吃香蕉？》。四部電影風格各異，絕對是在大銀幕緬懷三浦春馬的最後良機。

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