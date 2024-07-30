「2024金片子大賽」報名倒數 朱延平引用李行金句：拍就對了

朱延平導演勉勵創作者「拍就對了」。（台北市電影委員會提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕「2024金片子大賽」報名進入最後倒數階段，將於8月12日截止收件，比賽題材不設限、片型、年齡、國籍，以創意為號召，只要是15分鐘內的影像作品皆可投稿，總獎金高達112萬元。

今年首度設立「評審團國際競賽首獎」，鼓勵更多專業優秀的國際創作者參賽，獎金高達3000美元（約台幣10萬元）；徵件期間將舉辦「金片子放映室-回顧播映」活動，於台北市電影委員會YouTube頻道首度播映去年入圍作品，累積觀看數最高作品可獲「金片子放映室人氣獎」，獎金台幣1萬元。

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上屆評審朱延平導演對年輕一代創作者的高品質創意作品寄予厚望，表示「短片就是新導演的名片，他們每一位將來都可能成為電影界的生力軍，把台灣電影帶到一個更高的境界。」

朱延平分享已故「台灣電影教父」李行導演叮囑他的拍片技巧：「拍就對了！電影就是熟能生巧。」

《怪胎》、《愛的噩夢》導演廖明毅也給參賽者暖心提醒，以自身用iPhone拍攝電影的經驗表示：「好用的拍攝器材越來越容易取得，但要能拍出好的作品，更需要的是將原先的好故事，以對的方式翻譯成影像。」

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