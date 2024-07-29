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娛樂 最新消息

漫威耶穌發威！《死侍與金鋼狼》首週票房猛破影史R級電影紀錄

《死侍與金鋼狼》上映首週打破影史R級電影紀錄。（漫威影業提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕漫威電影宇宙今年唯一大銀幕鉅作《死侍與金鋼狼》上週末（7月26至28日）北美票房初步估算開出超乎預期的2.05億美金（約台幣67.26億元），不僅是今年最強開片成績，同時也創下R級（美國的限制級）電影史上最高開片成績，在影史則排名第8名，不愧是「漫威耶穌」。

電影在北美以外的海外票房也賣得嚇嚇叫，首週狂賣2.33億美金（約台幣76.44億元），讓全球首週票房直接來到4.38億美金（約台幣143.7億元），同樣是全球年度最高開片成績、史上最高R級電影全球開片成績。同時也是疫情後第4高的全球開片票房，僅次於《蜘蛛人：無家日》、《奇異博士2：失控多重宇宙》，以及《阿凡達：水之道》。

台灣上週三（24日）在台上映強碰颱風，因兩天颱風假造成不少影城、戲院沒開，但全台兩天仍以台幣2416萬奪冠，週末全台票房、首週上映5天開片票房將於下午揭曉。《死侍與金鋼狼》全台持續上映中。

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