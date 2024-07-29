《龍捲風暴》全球票房突圍直逼73億！原聲帶攻進告示牌第7名

黛西埃德加瓊斯（左）和格蘭鮑威爾在《龍捲風暴》成為新一代風暴追逐者。（華納兄弟提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕史詩級災難電影《龍捲風暴》全球好評熱映中，票房突圍衝破2.21億美元（約台幣72.62億元），光是北美就賣破1.54億美金（約台幣50.6億元），全台票房也突破台幣5652萬。

該片由《夢想之地》的編導鄭李爍執導、影集《正常人》黛西埃德加瓊斯、《捍衛戰士：獨行俠》格蘭鮑威爾、《變形金剛：萬獸崛起》安東尼拉莫斯主演，在世界各地首映後，持續累積好評。

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災難鉅作《龍捲風暴》全球票房目前已直逼台幣73億。（華納兄弟提供）

其中4D版本隨著故事劇情晃動、撞擊、噴灑水霧等，所帶來的體驗驚險又刺激，大獲全球觀眾好評，宛如搭雲霄飛車的效果超級過癮，台灣觀眾也可於全台7家影城感受最身歷其境的「風暴威力」。

而除了4D版本被瘋狂大推，電影大量以鄉村音樂作配樂，不僅令人耳目一新，也為故事增添現實感。隨著電影大受歡迎也讓電影原聲帶打入美國告示牌排行榜熱門歌曲前200的第7名。

導演鄭李爍透露從現實生活中的風暴追逐者和氣象科學家身上汲取靈感，「我們知道風暴追逐者花很多時間在路上開車，所以車上需要有好聽的音樂。我希望觀眾能帶著這張專輯展開愉快的公路旅行，尋找翠綠田野中最紅的泥土路，然後欣賞天空壯觀美麗的雲彩。」

《龍捲風暴》全台上映中，4DX、MX4D版本也持續熱映，4D場次請洽各大影城，4DX版本：台北信義威秀影城、林口MITSUI OUTLET PARK威秀影城、新竹大遠百威秀影城、台南大遠百威秀影城、高雄大遠百威秀影城；MX4D版本：台中中港新光影城、嘉義in89豪華影城。

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