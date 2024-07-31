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娛樂 最新消息

劉香慈首露面談產後心聲！宣布「封肚」老公要結紮

劉香慈產後現身ELL&s出道記者會。（記者胡舜翔攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕「最美士官長」劉香慈28日報喜平安產下3200公克女娃，正式成為3寶媽。她今（31）驚喜現身最新女團ELL&s出道記者會，侃侃而談產後心聲，直呼老公簡直是愛女前世情人，「老公會跟女兒用娃娃音講話，跟以前對兒子完全不一樣」。

劉香慈透露距離回到產前體重還差五公斤，不過現階段還要餵母乳，沒給自己太大身材壓力，希望順其自然地慢慢減。而家裡添了新成員，老公對掌上明珠呵護至極，每天都將女兒抱在手中不停誇讚，連兒子們都不斷喊著要找妹妹，「有時候太大聲吵到妹妹睡覺，我也不忍心苛責他們。」不過劉香慈笑說自己沒失寵，反而樂見一家有了新氣象。

劉香慈產後狀態美翻，喊封肚拚事業。（記者胡舜翔攝）

湊「好」字後，劉香慈嚷嚷著要封肚拚事業，「我可以畢業了！算對社會有些貢獻，現在好好養育三個小孩就好。」還鬆口坐月子時，老公說會去結紮，忘了問有沒有實行。不過她也給自己轉圜空間，「如果真的有小孩報到還是會生。」強調現階段想事業，因為為人母後，看事情角度有些改變，早前也上了不少表演課，戲劇魂正雄雄燃燒，喊話：「想踏出舒適圈嘗試新角色」。

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