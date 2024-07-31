熊熊不惜砸錢交友 婚前把家當「旅館」

艾融自爆是邊緣人。（中天提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《同學來了》明（1日）晚9點播出「誰說演藝圈都是人氣王，原來這些人淒涼過著牆角生活」，樂天啦啦隊「最正MC」艾融自爆是邊緣人；熊熊則認為工作並不影響交朋友。

艾融說：「我是個蠻喜歡賺錢的人，起床就去上通告，回到家就開直播，所以朋友約的話，我就會覺得出去玩沒辦法賺錢，而且我也很懶，很常一去聚會就找可以睡覺的地方，朋友都會錄影說『你看，她又在睡了』。」

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阿Ken認為艾融的行為只會和朋友越來越疏遠。（中天提供）

阿Ken聽完覺得她的行為只會和朋友越來越疏遠，艾融則坦言，確實有過生日被朋友遺忘的經驗：「我有一群朋友都是牡羊座，有一次大家一起辦生日，我想說那我去買蛋糕，還自己準備生日髮箍，結果朋友都忘記我生日，也沒人送我卡片，壽星被叫上台一起唱歌的時候，我自己上去說『我也是牡羊座的』。」

熊熊認為工作並不影響交朋友。（中天提供）

熊熊說：「我愛工作也愛交朋友，就算工作到晚上，我一樣會去找朋友，所以婚前家裡基本上就跟旅館一樣，回家就只是睡覺跟洗澡。」但熊熊也提到朋友太多的缺點，就是很難存到錢：「我常常會多花很多錢，像我以前開串燒店，朋友熱情來捧場，我就會想說只吃串燒不行，就幫他們訂酒吧包廂，酒錢都算我的，這也導致那個月賺的業績，全部拿去請朋友。」

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