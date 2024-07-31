楊哲險喪命！火燒車釀爆炸意外 老婆遭爆：哭暈了

楊哲。（記者潘少棠攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕芒果歌王楊哲大年初二在台南歸仁發生車禍，釀成嚴重的火燒車意外，當時他為了閃避野狗翻車，踢破擋風玻璃逃生，餘悸猶存表示，才爬出來不到一分鐘，車子就爆炸起火。

楊哲今天舉辦演唱會記者會，歷經死劫的他透露意外當下，老婆帶小孩回娘家不在台灣，「我心想我不能出事情啊，我要活下去。」感謝當時路旁的民眾提醒他車子冒煙，他才想到要趕緊逃生，也造成臉部及腿部的擦傷。

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楊哲的老婆當時得知消息，心急如焚緊張到哭了，「她可能是戲劇看太多，以為我是不是真的出事，以為是公司在隱瞞，老婆真的是哭暈了。」透露這場意外，損失了台幣90多萬。

楊哲。（記者潘少棠攝）

現在為了安全考量，楊哲老婆堅持換上百萬名車，楊哲笑說，「現在開車非常注意，有如鷹眼般的仔細看著四周。」他透露是買了保時捷的二手車，覺得開起來比較安心。

楊哲受訪也宣布好消息，新專輯將在9月推出，投資兩千萬的芒果工廠也將同步動工，「這一年非常忙碌，應該是我出生以來最忙碌的一年，12月將在高雄開唱，也接到星馬邀請個唱。」

楊哲「時也運也命也公益演唱會」12月14日高雄流行音樂中心海音館登場，門票將於8月2日在年代售票系統與四大超商同步開賣。

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