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娛樂 最新消息

葛斯齊被指突發不自殺聲明 上午平安返國

葛斯齊有「最強狗仔」稱號。（翻攝自葛斯齊臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕有「最強狗仔」稱號的資深記者葛斯齊，22日深夜突在臉書發文，被外界影射疑為不自殺聲明，翌日他甚至急飛北京處理要事，在經過一周後，於今（31）日上午平安返抵國門。

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稍早記者與葛斯齊通話，但他口風很緊，仍不願透露為何急赴中國，儘管這一周都在北京，葛斯齊仍對娛樂圈動態聊若直指掌，表示「大S」徐熙媛無緣前夫、中國商人汪小菲剛結束蜜月旅行，他斬釘截鐵說：「汪小菲目前人在台灣。」

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葛斯齊是在22日晚間無預警透過臉書寫下：「我身體好的很，也很愛惜母親給我的生命！從來沒有想那些五四三，就這樣。」並配圖一張錄影側拍照，還有他的行李箱與愛貓照片，被各媒體大篇幅報導指為「不自殺聲明」。

所幸葛斯齊赴中一周後在今天上午平安返台，並向《自由娛樂頻道》讀者報平安。

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