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娛樂 最新消息

肯爺南韓開唱3萬張門票1分鐘秒殺 台灣場明開搶預備備

肯爺與Ty Dolla $ign展開話題性十足的「Vultures Listening Experience」巡演，台灣場明天正式開賣。（聚善美文創娛樂提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕粉絲暱稱為「肯爺」的肯伊威斯特（現改名為Ye），日前確認8月25日於桃園體育場（桃園市立田徑場）與Ty Dolla $ign，攜手帶來他出道以來最具話題性的「Vultures Listening Experience」，昨（30）日南韓場傳來捷報，率先開賣的看台區3萬張門票1分鐘秒殺，證明肯爺的強大號召力！

肯爺與Ty Dolla $ign去年合組嘻哈超級團體「¥$」，並於今年2月起陸續於芝加哥、紐約、拉斯維加斯、米蘭、波隆那、巴黎、鳳凰城與舊金山等美國與歐洲城市，推出Listening event與Listening experience，帶領粉絲一同聆聽新作《Vultures I》。總是走在前端的肯爺，不只注重現場音樂的編制與呈現，還有衍伸出的視覺、美學與氛圍等沉浸體驗，許多參與過的粉絲事後直呼意猶未盡、紛紛表示是他們從未有過的體驗！

肯爺與Ty Dolla $ign展開話題性十足的「Vultures Listening Experience」巡演，台灣場明天正式開賣。（聚善美文創娛樂提供）

日前Ty Dolla $ign在IG官宣來台演出，還寫了饒富興味的「V2」，似乎預告當晚觀眾有機會聽到千呼萬喚、仍未正式問世的《Vultures 2》，讓粉絲對即將到來的演出期待度破表。主辦單位聚善美文創娛樂提醒，Vultures Listening Experience是沉浸式的聆聽會表演、非傳統演唱會，敬請熱愛肯爺的粉絲，當晚盡情跟著肯爺與Ty Dolla $ign，踏上一場前所未見的全方位現場體驗。

台灣樂迷準備搶票，「Vultures Listening Experience」台灣場將於明天（8月1日）中午12:00於KKTIX開賣！

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