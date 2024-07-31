巴黎奧運大賺觀光財 主播黃家緯直擊第一手慘況

巴黎奧運正如火如荼比賽中，主播黃家緯遠赴當地採訪，卻在知名景點凱旋門驚見遊客寥寥無幾。（翻攝自黃家緯臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕三立新聞台主播黃家緯遠赴法國巴黎見證2024年奧運開幕，他記得上一次去巴黎是在2019年碰上歐洲大熱浪，當時7月份高溫飆破40度，「本屆奧運開幕天公不做美，晚間只有攝氏20度，陰沉又飄起雨」，更目睹奧運期間的巴黎，異常冷清。

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因為遊客不多，黃家緯可以獨自拍下凱旋門全景。（翻攝自黃家緯臉書）

四年一次的奧運理應人滿為患，但連日的巴黎，街道卻冷冷清清，黃家緯說，因為奧運貴得讓當地人紛紛逃離巴黎，「地主法國為了大賺觀光財，從地鐵、飯店、景點票價，旅遊稅全部大漲，地鐵單程從2歐元（約70元台幣）漲到4歐元（約140元台幣），羅浮宮門票漲3成，巴黎鐵塔則是漲2成。」

他入住巴黎郊區平價商務旅館，因為奧運，房價被漲了3倍。（翻攝自黃家緯臉書）

最可怕的飯店住宿，黃家緯說，各飯店平均漲3倍，以他入住巴黎郊區平價商務旅館，非奧運期間平日台幣3500元，假日5000元，「但奧運期間漲到每晚台幣12000元左右，不只嚇跑遊客，連當地居民也流行逃出巴黎，把自家變民宿，出租給遊客大撈一筆。」

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