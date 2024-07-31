晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

巴黎奧運大賺觀光財 主播黃家緯直擊第一手慘況

巴黎奧運正如火如荼比賽中，主播黃家緯遠赴當地採訪，卻在知名景點凱旋門驚見遊客寥寥無幾。（翻攝自黃家緯臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕三立新聞台主播黃家緯遠赴法國巴黎見證2024年奧運開幕，他記得上一次去巴黎是在2019年碰上歐洲大熱浪，當時7月份高溫飆破40度，「本屆奧運開幕天公不做美，晚間只有攝氏20度，陰沉又飄起雨」，更目睹奧運期間的巴黎，異常冷清。

相關新聞：鮮肉黃家緯回眸一笑 女神主播黃倩萍驚：誰幫你拍？

因為遊客不多，黃家緯可以獨自拍下凱旋門全景。（翻攝自黃家緯臉書）

四年一次的奧運理應人滿為患，但連日的巴黎，街道卻冷冷清清，黃家緯說，因為奧運貴得讓當地人紛紛逃離巴黎，「地主法國為了大賺觀光財，從地鐵、飯店、景點票價，旅遊稅全部大漲，地鐵單程從2歐元（約70元台幣）漲到4歐元（約140元台幣），羅浮宮門票漲3成，巴黎鐵塔則是漲2成。」

他入住巴黎郊區平價商務旅館，因為奧運，房價被漲了3倍。（翻攝自黃家緯臉書）

最可怕的飯店住宿，黃家緯說，各飯店平均漲3倍，以他入住巴黎郊區平價商務旅館，非奧運期間平日台幣3500元，假日5000元，「但奧運期間漲到每晚台幣12000元左右，不只嚇跑遊客，連當地居民也流行逃出巴黎，把自家變民宿，出租給遊客大撈一筆。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中