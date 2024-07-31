小吳見媽媽PO文淚崩！深夜上傳新片喊話：這就是我的初衷

小吳（左）與紀卜心所創立的手搖飲店爭議燒不停。（翻攝自IG、YT）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬網紅小吳、紀卜心創立的手搖店「十盛熟成奶茶專賣店」，近來爆出乳源標示不清風波，儘管兩人數度道歉，但網友的怒火仍未平息。昨（30）深夜透露看見媽媽發文鼓勵忍不住淚崩，並低調上傳新片喊話「這就是我的初衷」。

小吳見媽媽默默發文鼓勵忍不住淚崩。（翻攝自IG）

小吳在IG限時動態吐露，媽媽悄悄在社群發文鼓勵寫下，「加油！人非聖賢，無法面面俱到。你是有才華的，不認識你的人，不知道你有一種魔力，就是你會帶給別人歡樂。從小，你就喜歡用你的方式來讓別人開心。不要氣餒，雨過後就會天晴。繼續做你喜歡做的事。加油！好嗎？」

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小吳低調上傳新片。（翻攝自IG）

小吳坦言自己第一時間沒有發現媽媽的貼文，看完之後就「哭得淅瀝嘩啦」，讓他冒出想回家的念頭，直喊「我明天就要回家」。另外，小吳也低調上傳新片，透露這是粉絲兩個月前一起投票選出最想看的影片，「我們真的衝了」，表示拍片過程中很艱辛也很搞笑，是自己近期很喜歡的內容，最後向粉絲喊話，「希望可以帶給大家歡樂，這就是我的初衷」。

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