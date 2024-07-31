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夏克立親曝與女移工私下互動 反咬「是黃嘉千非法僱用」

夏克立。（資料照；記者陳逸寬攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕夏克立和黃嘉千離婚官司纏訟2年，今（31）日爆出他在9年前性騷擾家中的女移工幫傭，前幾年還向女移工提出，當他住在香港的飯店時，女移工願不願意到他房間「抱睡」等，對此，夏克立稍早也出面闢謠，向本報說明實情喊冤。

今傳出女移工因看不下去夏克立種種行為，提出許多「隱私對話」，目前真正的對話內容尚未曝光，傳聞就已滿天飛，夏克立激動說：「他們試圖在法庭上，利用這些來誹謗我。」直指有心人士假裝免費的團隊向他提供幫助，但實際上卻是在替「別人」工作，「他駭入我的電腦冒充我，透過聯繫、騷擾我許多女性友人的方式威脅，我擔心自身安全才決定離開台灣。」後來那些女性友人，也有傳訊息給夏克立說實情，「她們很了解我，知道那不是我。」

夏克立說，後來在法庭上，「對方」利用這名駭客毫無根據的行為，試圖在法庭上抹黑，並將這些指控作為「秘密證據」，但法官不允許它成為秘密證據，「法官向我展示了他們陷害我的目的，某些人試圖誹謗我是一個壞父親，我意識到我的電腦被駭客入侵的程度，超出了我的想像，就去警察局對這名駭客提出了指控。」

談及該位女移工幫傭，夏克立強調對方是黃嘉千當時透過家人，而介紹來的「非法菲律賓保姆」，他認為儘管家裡雇用的保姆是非法的，自己也沒有多介入，也說與保姆相處得融洽，「之後，如果臉書通知我今天是她的生日，我會說生日快樂，如果我有時間的話，就像我對很多朋友所做的那樣，除此之外，除了駭客發給她的訊息之外，沒有任何真正的聯繫。」

至於到香港外遇的指控，夏克立覺得很扯，「自從當爸後，就沒有去過香港，除了機場。」強調今天的爆料，只是為了讓他們能進一步誹謗，「我被剝奪了作為父親的所有權利，他們竟然這麼做，這已經夠糟糕了。」最後無奈表示自己從不虐待任何人，但卻淪為不斷被虐待的受害者，「這又是一次抹黑運動，完全是謊言，「他們這樣做是為了再次宣傳她（黃嘉千）的演出，並在家人面前試圖誹謗我。」認為傷害、謊言永無止盡，自己多在乎也沒有用

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