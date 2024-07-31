行李延誤華航地勤下跪 要怪旅客公平嗎？

旅客因苦等不到行李，大聲向華航地勤質問原因，一名華航地勤人員為安撫旅客情緒一度下跪致歉。（翻攝自記者爆料網）

〔記者林南谷／台北報導〕原定25日下午飛抵桃園機場的華航CI-153班機，受凱米颱風影響延誤到隔天凌晨2時許抵達，旅客下機後苦等不到行李，大聲向華航地勤質問原因，一名華航地勤人員為安撫旅客情緒一度下跪致歉，引發軒然大波。

相關新聞：颱風天航班大亂行李延誤逾2小時 華航地勤遭旅客質問下跪

請繼續往下閱讀...

近來在網路擁有高聲量的知名律師林智群分享個人意見，他表示任何人這情況，都會覺得煩躁，且這個時間可以飛到美國。林智群平心而論說，大家只看華航人員下跪，就說奧客，這樣很公平嗎？因為旅客也沒要求華航人員下跪啊！

林智群提出質問：「你自己突然跪下去，旅客都覺得你很奇怪，這個要怪旅客嗎？」

相關新聞：行李延誤卡2.5hr旅客飆罵 網熱議：為難地勤幹嘛

當時旅客質問領不到行李原因，一名華航地勤人員突然向旅客下跪，並向旅客表示：「我今天可以在這邊隨便你們怎麼罵都可以接受。」但旅客們要他不要跪，有人則說：「班機因颱風延誤可以理解，行李延誤絕對是你們的問題。」紛紛要求趕快讓他們領到行李。

中華航空則表示，華航感謝所有一線同仁堅守崗位，即使颱風影響造成部分航機及行李延誤抵達，仍竭力服務旅客，也盼大眾諒解值班人員於颱風期間執勤的辛勞，未能滿足所有旅客的需求，尚祈見諒。

其實事件爆發後，新聞不斷流出地勤下跪畫面，因而引起諸多網友不忍地勤下跪，紛紛表示「地勤就快哭了」、「飆一個地勤幹嘛，遷怒真沒水準」、「為難地勤幹嘛，又沒欠你」、「颱風天任何行業有營業顧客都要偷笑了好嗎」。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法