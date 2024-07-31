雞排妹求償150萬敗訴 宿敵陳沂嗆：寫真集都靠修圖

陳沂（右）和雞排妹（左）一直以來水火不容。（資料照）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「雞排妹」鄭家純2019年發現高雄元和雅醫美診所於騎樓前，掛設她「18歲的禮物雞排妹」寫真照片作為廣告看板，提告求償150萬元，並要求拆除看板；一審智慧財產及商業法院法官僅判元和雅應拆除看板，求償150萬元部分予以駁回，雞排妹上訴，二審智商法院維持原判決，判決駁回確定。

雞排妹多年宿敵陳沂昨晚深夜立刻在臉書撿槍重提此事，她說：「 雞排妹當年為了拍寫真集，以廣告交換方式，找整形診所元和雅免費幫她整形，事後她還公開感謝診所把她弄得很漂亮。」

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「沒想到多年後，她竟然一狀告上法院，說診所無權使用她的照片做廣告看板，向診所求償150萬，還說把她的大腿抽壞了，官司纏訟四年，終於定讞，判雞排妹敗訴」，陳沂好開心描述結局。

最後陳沂引用診所回應：「這年頭什麼都能整型，唯獨人心難整。」更打趣表示：「如果真的抽壞了，那這些年寫真集都靠修圖囉？」

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