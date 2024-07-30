詹雅雯心繫台灣隊！不捨「柔道女王」連珍羚無緣獎牌發聲了

「柔道女王」連珍羚（右）在巴黎奧運止步16強，詹雅雯心疼發聲「很棒了」。（組合照，翻攝自臉書、特派記者陳志曲攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「柔道女王」連珍羚昨（29日）在巴黎奧運16強戰不敵佩里希琪（Marica Perisic），無緣晉級，賽後她強調：「不論結果如何，我已經盡力將我畢生所學，全部發揮出來，沒有遺憾。」更不忘向支持她的所有人表達感謝之意。對此，相當關心台灣選手的「台語金曲歌后」詹雅雯也不捨向連珍羚喊話。

3度代表台灣拚戰奧運的連珍羚，本屆出戰女子57公斤級柔道比賽，最終無緣晉級8強或打敗部復活戰，她賽後透過經紀人在臉書發聲，表示柔道早已注入在自己的血液中，會一直摔到不想摔為止，「但不論結果如何，我已經盡力將我畢生所學，全部發揮出來，沒有遺憾。」

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連珍羚感性向外界致謝，也強調將與團隊投入推廣柔道之路，期許未來能讓更多人認識柔道。對此，詹雅雯曬出與巴黎鐵塔的合照，坦言雖然自己人在台灣但「心在巴黎」，並向代表台灣出戰的國手們加油，她也不捨地向連珍羚喊話：「你很棒，很棒了！」並附上3個拇指比讚的表情符號力挺。

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