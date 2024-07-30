晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

楊祐寧妻慘摔！伸手擊掌婁峻碩失敗「大片瘀青照」全網嚇爛

楊祐寧老婆Melinda，前段時間摔出超大片瘀青。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕演員楊祐寧2020年與老婆Melinda結婚，夫妻生活相當甜蜜，至今育有兩女，一家四口幸福美滿。近日，Melinda現場觀看饒舌歌手婁峻碩表演，本來想與對方擊掌，卻一個沒站穩直接慘摔，事後在社群亮出手臂留下的巨大瘀青後，引來楊祐寧回覆：「比扯鈴還扯」。

Melinda本想與婁峻碩擊掌，怎料下一秒直接慘摔。（翻攝自IG）

Melinda昨（29）日在IG更新近況，畫面中，右手臂出現一大片瘀青。從文中影片發現，原來Melinda日前與好友一同觀看婁峻碩演出，她被朋友拉著往前台靠近，正當伸出手想與婁峻碩擊掌時，結果無奈掌沒擊到，還直接慘摔在台前，就連婁峻碩都被嚇了一跳。

楊祐寧見傷勢後，在留言區無奈表示：「比扯鈴還扯」。（翻攝自IG）

貼文一出，瞬間吸引眾多網友關心：「看起來超痛！保重！」、「看起來很痛！」、「怎麼那麼像被巨大的嘴巴親一口」。楊祐寧見到老婆的傷勢後，則是在留言區無奈表示：「比扯鈴還扯」。

在 Instagram 查看這則貼文

Melinda Wang（@wangmelinda）分享的貼文

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中