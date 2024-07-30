楊祐寧妻慘摔！伸手擊掌婁峻碩失敗「大片瘀青照」全網嚇爛

楊祐寧老婆Melinda，前段時間摔出超大片瘀青。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕演員楊祐寧2020年與老婆Melinda結婚，夫妻生活相當甜蜜，至今育有兩女，一家四口幸福美滿。近日，Melinda現場觀看饒舌歌手婁峻碩表演，本來想與對方擊掌，卻一個沒站穩直接慘摔，事後在社群亮出手臂留下的巨大瘀青後，引來楊祐寧回覆：「比扯鈴還扯」。

Melinda本想與婁峻碩擊掌，怎料下一秒直接慘摔。（翻攝自IG）

Melinda昨（29）日在IG更新近況，畫面中，右手臂出現一大片瘀青。從文中影片發現，原來Melinda日前與好友一同觀看婁峻碩演出，她被朋友拉著往前台靠近，正當伸出手想與婁峻碩擊掌時，結果無奈掌沒擊到，還直接慘摔在台前，就連婁峻碩都被嚇了一跳。

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楊祐寧見傷勢後，在留言區無奈表示：「比扯鈴還扯」。（翻攝自IG）

貼文一出，瞬間吸引眾多網友關心：「看起來超痛！保重！」、「看起來很痛！」、「怎麼那麼像被巨大的嘴巴親一口」。楊祐寧見到老婆的傷勢後，則是在留言區無奈表示：「比扯鈴還扯」。

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