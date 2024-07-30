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娛樂 日韓

AV女優堀內美香宣布引退 婚姻和拍片一樣：每天一直做到死

日本AV女優堀內美香。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本AV女優堀內美香（舊名：堀內未果子）近日在社群平台宣布離開AV圈子，她同時公布婚紗照暗示自己已經結婚了。堀內美香也表示自己在社群平台的收入已經遠遠超過拍AV，並嗆日本正版AV界跟不上時代，也沒想過如何讓人願意購買。

堀內美香宣布退出引退。（翻攝自X）

堀內美香先前就不斷發文批評日本正版AV界不但片酬少、工作多，還不懂得行銷，整天只會嘴：「AV快消失了，請購買正版作品」。另外，堀內美香對於日本正版AV界的行銷手法也嗤之以鼻，認為根本沒有人去深思如何讓人願意花錢買作品。堀內美香表示，她自己投入同人AV，內容雖然沒有正版AV那麼激烈，但是價格可以比正版AV高出一倍，而且銷量還很好。堀內美香專心經營同人AV，年收入可達千萬日圓（約新台幣212萬元）。

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堀餒美香也分享結婚感想，她認為婚姻和幸福不能畫上等號：「婚姻就是每週倒2次垃圾，下午4點開始做晚飯直到老死」這和她對於日本正版AV界的看法似乎有些類似。

堀內美香覺得日本正版AV界根本不會行銷。（翻攝自X）

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