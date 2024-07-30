aespa成員KARINA二度缺席演唱會 粉絲心疼：爛行程

韓國女團aespa。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國女團aespa隊長KARINA二度因健康因素缺席巡迴演唱會，讓粉絲十分擔心。aespa官方帳號今（30）再次發出公告，表示KARINA因身體尚未完全康復，故將缺席福岡演唱會，相關活動也不會出現。這也是KARINA繼缺席大阪演唱會第二場表演之後，再次因健康因素無法上台。

KARINA因健康因素無法參加日本福岡演唱會及相關活動。（翻攝自IG）

KARINA先前就因身體不舒服缺席大阪第二場演唱會，今天官方帳號再度發出公告，表示她尚未恢復健康，且經醫師診斷，她今、明兩天在福岡的演唱會以及相關Meet & Greet活動也沒辦法參加，其他成員GISELLE、WINTER、NINGNING則會正常參與演出。

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KARINA健康亮紅燈引來粉絲不滿，指責都是SM娛樂安排了血汗行程，除了15天飛5國之外，其中6趟航班裏頭有2趟是超過15小時的長途飛行，能休息的時間實在少之又少。目前粉絲相當關心接下來aespa還有香港、台北、東京三地演唱會，能否全員到齊引起高度關注。

SM娛樂發出公告宣布KARINA將缺席日本福岡巡演。（翻攝自X）

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