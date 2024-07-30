晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

aespa成員KARINA二度缺席演唱會 粉絲心疼：爛行程

韓國女團aespa。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國女團aespa隊長KARINA二度因健康因素缺席巡迴演唱會，讓粉絲十分擔心。aespa官方帳號今（30）再次發出公告，表示KARINA因身體尚未完全康復，故將缺席福岡演唱會，相關活動也不會出現。這也是KARINA繼缺席大阪演唱會第二場表演之後，再次因健康因素無法上台。

KARINA因健康因素無法參加日本福岡演唱會及相關活動。（翻攝自IG）

KARINA先前就因身體不舒服缺席大阪第二場演唱會，今天官方帳號再度發出公告，表示她尚未恢復健康，且經醫師診斷，她今、明兩天在福岡的演唱會以及相關Meet & Greet活動也沒辦法參加，其他成員GISELLE、WINTER、NINGNING則會正常參與演出。

相關新聞：韓粉批SM血汗行程15天飛5國 aespa KARINA身體撐不住

KARINA健康亮紅燈引來粉絲不滿，指責都是SM娛樂安排了血汗行程，除了15天飛5國之外，其中6趟航班裏頭有2趟是超過15小時的長途飛行，能休息的時間實在少之又少。目前粉絲相當關心接下來aespa還有香港、台北、東京三地演唱會，能否全員到齊引起高度關注。

SM娛樂發出公告宣布KARINA將缺席日本福岡巡演。（翻攝自X）

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中