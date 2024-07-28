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娛樂 日韓

韓粉批SM血汗行程15天飛5國 aespa KARINA身體撐不住

韓女團aespa。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓團aespa正在進行世界巡迴演唱會，昨（27）結束大阪站第一場演出，原定今（28）日開唱第二場，但經紀公司SM娛樂緊急宣布「KARINA彩排結束後就醫，診斷結果顯示將缺席今日演唱會」引來粉絲不滿，直指SM行程安排得太滿，根本就是血汗行程，aespa在短短15日就飛5國，身體當然撐不住。

成員KARINA爆出身體不適。（翻攝自IG）

心疼KARINA的粉絲們氣憤指出「15天內先在日本舉辦演唱會，接著馬上又去有時差的紐約跑行程，再搭17小時飛機到新加坡進行演唱會還辦了簽名會，然後又到上海了2天簽名會才回韓國，一回來又有視訊簽售會，隔天還有2個行程一直到清晨5點才結束，然後當天又馬上去大阪，這一定會生病的」。

KARINA手上貼著OK繃的位置剛好對應打點滴的位置。（翻攝自X）

SM娛樂今日發出公告，指出KARINA在彩排後立刻就醫，醫師診斷後決定缺席今日大阪第二場演唱會，這讓粉絲相當不捨。且粉絲指出公司行程安排過於緊密之外，第一場演唱會的時候，就已經看到KARINA手上包著OK繃，位置剛好就是打點滴的位置，更加深粉絲懷疑KARINA是累出病來。

儘管如此魔鬼行程仍未結束，aespa接下來7月30和31日還有2場福岡演唱會、8月3、4日2場香港演唱會、8月9、10、11日3場台北演唱會、8月17、18日2場東京演唱會。一時半會兒還沒辦法喘口氣。

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