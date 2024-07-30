80歲王滿嬌近況曝光！回歸本土劇吐露：體力不如以往

〔記者蕭方綺／台北報導〕80歲王滿嬌和唐豐加入民視八點檔《愛的榮耀》，戲裡兩人在山區是對門的鄰居，平時會互相幫助，王滿嬌睽違一年多再回到民視攝影棚，直呼熟悉，雖然跟唐豐第一次合作，但認為他很敬業也很有禮貌，「現在年輕一輩的演員都很厲害，尤其背本速度一流」，唐豐則說：「滿嬌姨就是大家的媽媽一樣，很溫暖，很開心可以跟大家的偶像對到戲！」

唐豐（左）跟王滿嬌在八點檔《愛的榮耀》是鄰居，彼此互相照應。（民視提供）

王滿嬌這回接到製作人王珮華邀約的電話，叫她一定要來試試看，只是有感體力不如以往，加上外景都在山區曬太陽，「還好劇組都有準備陽傘跟水，對演員相當呵護，很感謝。」

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唐豐（右）開心戲裡有可愛女兒「茉莉」，2人對戲趣味十足。（民視提供）

製作人王珮華表示很開心王滿嬌大前輩能夠接演，看到她認真專業，尤其台語相當流利，背台詞也不輸年輕演員，算是大家的寶貝要好好呵護。

王滿嬌在《愛的榮耀》中飾演愛心種植蔬果的農民。（民視提供）

2011拍《父與子》的唐豐，相隔13年再回到民視攝影棚，這一次遇到老朋友傅子純、王瞳，覺得格外的開心。他透露這一次角色除了老朋友以外也跟童星茉莉對戲，但常常都是自己的口白，一場戲就是2頁，讓他直呼背本背得很燒腦，相當大的挑戰，而他也透露接下來也會跟吳婉君對到戲，很期待接下來的火花。

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