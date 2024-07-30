佩甄自曝床頭櫃放滿情趣用品！公婆目睹「情色禮物」驚呆了

佩甄（左）自曝床頭櫃都是姐妹送的情趣用品。（緯來提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕沈玉琳、佩甄主持《甄心分享小琳鐺》邀請黃小柔、楊千霈、Apple上節目討論女生私密話題，佩甄分享說，自己床頭的情趣用品都是姊妹們送的，媽媽還在生日時送她情趣內衣，讓她公婆瞠目結舌。

佩甄身邊充斥著尺度很開的女藝人，她床頭的情趣用品都是各個姊妹們送的，「每次聊一聊就說，我跟你講我那款超好用的，大拇哥震得跟什麼一樣，還可以遙控」，下次吃飯她就多一個了。

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沈玉琳說，而且年紀愈大生日禮物都是這類的，佩甄說今年媽媽送她生日禮物，她當場開箱，媽媽還有點不好意思說回去再開啦！佩甄想說沒關係啦跟大家分享，沒想到打開是情趣內衣，讓一旁的公婆嚇得傻眼！媽媽還不好意思地說「就歹勢ㄟ」，佩甄打圓場說：「不會啊，這個很好啊，謝謝妳幫我挑！」

黃小柔說，現在都很享受姊妹們的專屬聚會，尤其喜歡挑中午吃飯，還有很多餐廳可以讓妳們聊到下午四點再去接小孩，沈玉琳說，他有次跟著老婆去參加她們姊妹們的聚會還有點後悔，因為完全插不上話，想要參與感跟上話題，才要講話時，就被轟說「不關你的事啦」，沈玉琳直呼，他每次在聚會都喜歡主導話題，這種姊妹聚會真不適合他去，好像他一開口就是「不吉利」。

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