金鐘獎日期出爐！今年移師北流 主題「潮向未來」

〔記者侯家瑜／台北報導〕金鐘60一甲子的前夕，今年「第59屆金鐘獎」以「潮向未來」作為主題，把台灣影視音創作當前多元紛呈、新銳湧起的盛況作為基調，以迎向全球化的挑戰，展現台灣文化內容更強大的企圖，踏上全球浪頭、潮向更好的未來。

第59屆金鐘獎主視覺。（三立提供）

「第59屆金鐘獎」仍將舉辦「廣播金鐘獎」、「節目類金鐘獎」、「戲劇類金鐘獎」，三場典禮，因國父紀念館休館整修，將移師至北流音樂中心行舉辦，10/12為「廣播金鐘頒獎典禮」，10/18「節目類頒獎典禮」，10/19則是「戲劇類頒獎典禮」，以上三場仍皆由三立電視台負責典禮製播。

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金鐘獎相關周邊公關品絲巾、領結。（三立提供）

第59屆金鐘獎以「潮向未來」為主題，從時裝風格的視覺手法，以及有機、流動的不明未來材質設定，創造橫跨廣播、節目類、戲劇類的世界觀，傳遞台灣影視產業從復古走向未來，隨科技進步帶來更多元的媒介，而因此擁有更多元的方式體驗與穿梭其中，並持續挖掘未來的更多可能。

金鐘獎相關周邊公關品提袋。（三立提供）

本屆視覺邀請旅英時裝設計師詹朴與品牌團隊APUJAN跨界操刀，找來時尚攝影師、視覺設計、動畫設計等團隊協力，設計了一款名為「揭幕人」的視覺，邀請不同類別的主持人一起揭開布幕，象徵從復古到創新不同的收聽、收看方式，一起與廣播、節目、戲劇邁向帶有科幻色彩的新篇章，系列主視覺將陸續登場。

動畫團隊二棲設計。（三立提供）

設計總監詹朴表示：「很榮幸也很驚奇可以擔任這次的主視覺設計，過往的時裝設計也都是在學著用不同的媒材說故事，希望能從攝影、字體、色系、材質和應用帶來一點時尚的元素與想像。」他也表示，設計的概念仍舊回歸到對廣播、節目、戲劇的致敬，也回歸到人本身，由參與的人來掀開序幕。

另本屆時尚創新，詹朴與品牌團隊特別設計金鐘獎相關周邊公關品，包括領結、絲巾與提袋等，送給今年入圍者們。領結與絲巾概念同樣發展自主視覺元素，包含科幻布料材質般的流動型織品組成的59字樣，或是流動線條，以這些字樣與線條所組成了印花，藉由這些時裝印花的構圖方式與象徵不同典禮的主視覺配色，衍生到一系列織品周邊。

旅英時裝設計師詹朴。（三立提供）

而動畫視覺方面則邀請到二棲設計操刀，二棲設計深耕於品牌視覺與動態設計多年，並以高度的跨域整合力著稱，提供各式從視覺到動態的一站式設計，如同所名「二棲」，他們作品橫跨各界，同時也致力於推廣設計教育，更辦有線上教育平台的「二棲知學」，持續為台灣設計界帶來改變。

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