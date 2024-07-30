晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

金鐘獎日期出爐！今年移師北流 主題「潮向未來」

〔記者侯家瑜／台北報導〕金鐘60一甲子的前夕，今年「第59屆金鐘獎」以「潮向未來」作為主題，把台灣影視音創作當前多元紛呈、新銳湧起的盛況作為基調，以迎向全球化的挑戰，展現台灣文化內容更強大的企圖，踏上全球浪頭、潮向更好的未來。

第59屆金鐘獎主視覺。（三立提供）

「第59屆金鐘獎」仍將舉辦「廣播金鐘獎」、「節目類金鐘獎」、「戲劇類金鐘獎」，三場典禮，因國父紀念館休館整修，將移師至北流音樂中心行舉辦，10/12為「廣播金鐘頒獎典禮」，10/18「節目類頒獎典禮」，10/19則是「戲劇類頒獎典禮」，以上三場仍皆由三立電視台負責典禮製播。

金鐘獎相關周邊公關品絲巾、領結。（三立提供）

第59屆金鐘獎以「潮向未來」為主題，從時裝風格的視覺手法，以及有機、流動的不明未來材質設定，創造橫跨廣播、節目類、戲劇類的世界觀，傳遞台灣影視產業從復古走向未來，隨科技進步帶來更多元的媒介，而因此擁有更多元的方式體驗與穿梭其中，並持續挖掘未來的更多可能。

金鐘獎相關周邊公關品提袋。（三立提供）

本屆視覺邀請旅英時裝設計師詹朴與品牌團隊APUJAN跨界操刀，找來時尚攝影師、視覺設計、動畫設計等團隊協力，設計了一款名為「揭幕人」的視覺，邀請不同類別的主持人一起揭開布幕，象徵從復古到創新不同的收聽、收看方式，一起與廣播、節目、戲劇邁向帶有科幻色彩的新篇章，系列主視覺將陸續登場。

動畫團隊二棲設計。（三立提供）

設計總監詹朴表示：「很榮幸也很驚奇可以擔任這次的主視覺設計，過往的時裝設計也都是在學著用不同的媒材說故事，希望能從攝影、字體、色系、材質和應用帶來一點時尚的元素與想像。」他也表示，設計的概念仍舊回歸到對廣播、節目、戲劇的致敬，也回歸到人本身，由參與的人來掀開序幕。

另本屆時尚創新，詹朴與品牌團隊特別設計金鐘獎相關周邊公關品，包括領結、絲巾與提袋等，送給今年入圍者們。領結與絲巾概念同樣發展自主視覺元素，包含科幻布料材質般的流動型織品組成的59字樣，或是流動線條，以這些字樣與線條所組成了印花，藉由這些時裝印花的構圖方式與象徵不同典禮的主視覺配色，衍生到一系列織品周邊。

旅英時裝設計師詹朴。（三立提供）

而動畫視覺方面則邀請到二棲設計操刀，二棲設計深耕於品牌視覺與動態設計多年，並以高度的跨域整合力著稱，提供各式從視覺到動態的一站式設計，如同所名「二棲」，他們作品橫跨各界，同時也致力於推廣設計教育，更辦有線上教育平台的「二棲知學」，持續為台灣設計界帶來改變。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中