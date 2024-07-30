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驚！南韓22歲饒舌歌手傳直播墜樓身亡 生前疑為完成粉絲公約

自稱鄭俊赫的友人上網發文哀悼。（翻攝自IG）

〔記者鍾志均／綜合報導〕直播出事！韓網流傳一名22歲饒舌歌手鄭俊赫（정준혁）為完成粉絲公約，不幸失足墜樓身亡，地點在首爾中浪區上鳳某建築內，噩耗傳出後，有網友直呼「什麼公約這麼可怕」、「這個世界顛倒了」。

韓媒報導，事故發生時，鄭俊赫正在樓頂直播，在天臺欄杆和觀眾互動，卻不慎失足滑倒墜樓，被送往醫院後，最終宣告不治；另一說法是，鄭俊赫為完成1400名粉絲的公約，模仿假裝從樓頂滑下去的模樣，卻不幸弄假成真。

鄭俊赫據傳原本直播模仿掉下去的樣子，沒想到弄假成真。（翻攝自IG）

危險行為 請勿模仿

自稱是鄭俊赫的朋友上網發文，表示原本覺得他（鄭俊赫）沒事，不料下樓去看，卻沒了反應，隨後趕緊將他送醫，最後被判死亡。疑似是鄭俊赫女友也在社群表達哀悼，直呼「哥哥去了另一個好地方，我的餘生都會活在回憶中。」

對於這起事件，網友不解表示「什麼樣的公約要人模仿從樓上摔下來」、「他原本是假裝要跳，沒想到弄假成真」、「天啊，才22歲，大好前程就這樣沒了」，但也有人懷疑「這不是愚人節吧」、「千萬不要是玩笑，一點都不好笑」。

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