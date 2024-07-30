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娛樂 電視

台男娶小16歲日本媳！意外揭露夫家「貴族身分」

〔記者蕭方綺／台北報導〕導演李崗首次監製的舞台劇《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》改編自台日混血作家一青妙小說，講述作者母親一青和枝結識大16歲的父親顏惠民，為愛嫁來台灣才知道夫家的身分，原來老公出身基隆顏家，其祖是臺灣煤礦大亨顏雲年，後來學做台灣菜、講台灣話收服家人的心。

蔭山征彥（左）在《時光的の手箱：我的阿爸和卡桑》邂逅大久保麻梨子。（財團法人影想文化藝術基金會提供）

《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》第三度加演，大久保麻梨子劇中飾演一青和枝，現實生活中同樣成為台灣媳婦8年的她透露最深刻的共鳴是語言障礙，「對劇中角色和枝來說，使用台語這件事是一種覺悟。」

有場戲是她婚後在台灣第一次和老公吵架，老公突然對她講台語，那時她完全聽不懂台語，所以眼前的老公突然對自己講一個陌生的語言，「對她來說是一個非常非常大的衝擊，感覺眼前最愛的人好像變成陌生人。我也記得排練這場時，飾演老公的蔭山征彥對我講台語，我也有一樣的感受，真的好難過、很恐懼。」

大久保麻梨子說雖然自己現在中文進步很多，但偶爾在台灣家庭聚會裡大家講台語時，孤單感不免湧上心頭，因此認為一青和枝為了愛人學台語，是下定決心努力想要成為台灣人的覺悟。

《時光的の手箱：我的阿爸和卡桑》改編自一青妙（上排中）小說，由蔭山征彥（上排右）與大久保麻梨子（上排左）分別飾演她的父母，伊正（下排右）與方文琳（下排左）飾演她的祖父母。（財團法人影想文化藝術基金會提供）

她提到：「我覺得角色語言的轉換，最能呈現和枝從22歲到台灣，原本是沒有自信的日本女孩，變成努力適應台灣生活的好媳婦的一個明顯蛻變。」此外她也透過一青妙提供手箱裡的照片、食譜等揣摩角色，「我認為和枝是很開朗、活潑有趣的女生，遇到困難時也用她的方式勇敢面對一切。」

《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》將於9月6日至8日登上臺北國家劇院，10月5、6日移師臺中中山堂，12月7、8日將於高雄衛武營歌劇院全台巡迴演出，詳情請洽OPENTIX售票網站。

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