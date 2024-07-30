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娛樂 最新消息

雪碧遭舊愛騙500萬！找對方家人竟回：我兒子的事我不知道

「情色教主」雪碧以亮眼外型、直率不做作的個性深受喜愛。（翻攝自臉書）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「情色教主」雪碧以亮眼外型、直率不做作的個性深受喜愛。她透露過去戀愛裡犯傻，不斷進貢金錢給某一任舊愛，前後大概給對方500萬，事後對方捲款跑路，讓她如今想來相當嘔，如今她將被騙過程曝光了。

她透露曾被舊愛騙500萬。（翻攝自臉書）

根據《三立新聞網》報導，約4年前雪碧交往一任男友，對方說要做生意，並向雪碧借錢周轉，金額從10萬、20萬，後來變到100萬，每次都說差一點款項，就能把資金給調出來。而有次要她把錢給投資項目的工廠，讓她信以為真對方是真正的生意人。

後來陸續幫忙出手借了舊愛500萬，好幾次都有寫本票跟借據，並詳列資訊蓋手印，也讓雪碧放心，但每次借錢都要求只能現金，不然就是匯到朋友帳戶，所以銀行紀錄上雙方沒有往來。怎料後來對方人間蒸發，找他家人對方卻回：「我兒子的事我也不知道。」雪碧無奈表示：「就當作功德，但我寧可把那些錢拿去整形」。

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