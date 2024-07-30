李妍瑾談4個月短命婚…認戀愛每月賠30萬 淚崩：沒資格擁有正常婚姻

李妍瑾揭4個月短命婚真相。（翻攝自YT）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕39歲女星李妍瑾去年與珠寶鑑定師男友「小人物」任德榮結婚，怎料不到4個月就離婚，日前李妍瑾在節目上吐露離婚真相，更忍不住淚崩認：「我可能很沒有資格擁有一段，跟正常人一樣的婚姻。」

李妍瑾日前上節目《命運好好玩》談及與前夫分開的原因，表示兩人交往時很開心，當初是因為凍卵需要合法婚姻，因此接受前夫求婚後便匆匆登記，不過結婚後因為兩人的工作分隔台北、高雄兩地，聚少離多成了離婚主因，更坦言談戀愛會影響她的直播事業，「因為我談戀愛的時候，每個月賠30萬。」

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李妍瑾認不敢踏入婚姻。（翻攝自YT）

李妍瑾透露，與任德榮離婚相當和平，前夫還想要給贍養費被她拒絕，「離婚時還擁抱」，並且現在和男方依舊有聯繫，關係就像家人。李妍瑾談到自己的原生家庭，因為父母離婚，從小被阿公、阿嬤帶大，長大後出來賺錢養家，一肩扛起家中經濟重擔，歷經祖父母離世，又將房產過戶給姑姑，情路也走得相當坎坷，說到辛酸處她忍不住落淚，「我可能很沒有資格可以擁有一段，跟正常人一樣的婚姻」，點頭認不敢擁有婚姻。

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