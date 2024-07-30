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娛樂 最新消息

76萬四寶媽網紅「巴黎同框戴資穎」 應援喊到燒聲：美夢成真

〔記者蕭方綺／台北報導〕網紅家庭「Rice＆Shine」由「Yun」周筠、「Dzingai」金該與4個孩子組成，夫妻倆經常以拍攝短片的方式，分享一家六口生活，生活相當甜蜜，現IG有76萬人追蹤，他們近日到巴黎看奧運，還為台灣隊羽球選手戴資穎加油打氣，甚至拍下「網友終於相見歡」的合照。

Rice＆Shine特地到巴黎應援戴資穎（中），還拍下合照，讓許多人稱羨。（翻攝自IG）

周筠透露在1年前奧運開放購票時，就叮囑老公要先搶羽球女單的門票，最後他們如願成功搶到，她跟戴資穎當了「多年網友」，難掩興奮之情表示：「就這樣真真實實的坐在場邊幫戴資穎在巴黎奧運歡呼，簡直是美夢成真啊！」

而她和家人們一起在場內替戴資穎加油，甚至喊到燒聲，回想那一場比賽確實有許多「小戴加油」的應援聲，連主播都打趣稱，賽後小戴應該要給場邊觀眾喉糖。

而周筠的4個孩子也化身成啦啦隊，特地繪製TTY字卡來幫小戴加油，小戴在比完賽後，也特地來到場外與一家人合照，留下珍貴的合影。同框照曝光後，讓粉絲又驚又喜，直呼是「夢幻連動」，還有人說看直播比賽時就想，「誰叫小戴加油那麼大聲」，如今發現竟是他們，相當感動。

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