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娛樂 最新消息

中國歌手踩大忌！朝聖奧運脫口「毫無懸念」 惹怒小粉紅遭出征

蘇醒近日帶父母赴巴黎朝聖奧運，卻脫口「毫無懸念」遭網民攻擊，他因此刪文並拍片道歉熄火。（組合照，翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕中國男歌手蘇醒自選秀節目《快樂男聲》出道，精湛歌藝頗受粉絲們歡迎，他近日帶著父母赴法國巴黎旅遊，也順道朝聖2024奧運比賽。沒想到，蘇醒卻因自己不慎脫口「毫無懸念」 ，立刻遭到網民們及小粉紅們的無情攻擊，他為此火速刪文並拍影片公開道歉。

蘇醒近期帶父母直擊巴黎奧運賽場，28日於微博分享一家人的合照，還有奧運桌球比賽的現場照片，他寫下已見：「來看幾場毫無懸念的比賽。」並附上桌球和笑臉的表情符號。沒想到，蘇醒的一番話卻被大批網民、小粉紅認為是在給國手壓力，更是不尊重所有選手的努力，直指他觸犯「半路開香檳」的大忌。

眼見輿論甚囂塵上、罵聲不斷，蘇醒起初僅更改內文留下「來看比賽」，並在私人帳號解釋自己相信中國選手的實力，因此才認為取勝毫無懸念。不過，網民及小粉紅依舊不買單，他因此急忙將發文刪除，並於昨（29日）釋出道歉影片，他強調自己只是要表達對選手很有信心，覺得球員很強，可以輕鬆取勝。

不過，蘇醒也直言後來才明白，自己的言論表達很有問題，對此他向外界道歉：「是本人用詞不當，表達不妥，輕視了運動員們的付出，影響了部分球迷和網友的情緒，特此道歉。」他也承諾以後會少發言，「好好賣藝、少發言，給營銷號添料，給球迷們添堵了，再次非常抱歉。」

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