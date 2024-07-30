亞莉安娜、辛西婭牽手現身巴黎奧運！新片沉浸體驗揭「綠野仙蹤」女巫起源

亞莉安娜（右）和《魔法壞女巫》搭檔辛西婭艾利沃一同出席巴黎奧運開幕式。（翻攝自IG）

〔記者許世穎／綜合報導〕奇幻電影《魔法壞女巫》將20年來備受觀眾喜愛的音樂劇《女巫前傳》改編搬上大銀幕，揭開關於《綠野仙蹤》童話故事中的女巫起源。曾執導《瘋狂亞洲富豪》的台裔美國導演朱浩偉希望電影帶來沉浸式觀影體驗，讓影迷感受置身在奧茲國是什麼氛圍，「能夠從概念圖、想法和夢想，成為真實佈景真是令人無法置信。」

葛萊美獎及東尼獎得主辛西婭艾利沃在片中飾演「艾法芭」，葛萊美得主、全球暢銷的流行天后亞莉安娜則飾演「格琳達」；堅強的演員陣容還包括影后楊紫瓊，飾演希茲大學雍容華貴的校長莫里貝爾夫人；傳奇演員和流行文化象徵人物傑夫高布倫，飾演傳奇的奧茲國大巫師。

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亞莉安娜（左）和《魔法壞女巫》搭檔辛西婭艾利沃手牽手展現好交情。（翻攝自IG）

片中艾法芭因為擁有罕見的翠綠色膚色，受到世人誤解，但仍未發掘她真正的力量；格琳達則是一個大受歡迎的年輕女子，因為擁有特權並野心勃勃全身散發閃亮光芒，但仍未發掘她真正的內心，這兩個年輕女孩是奇幻世界奧茲國希茲大學的同學，認識後建立起出人意表卻親密堅固的友情。

不過當她們遇見奧茲國大巫師後友情卻變了樣，人生也各自踏上不同的道路，格琳達一心一意追求知名度的野心使她受到權力的誘惑，艾法芭則下定決心要忠於自我，並且對她身邊的其他人忠心不二。她們在奧茲國的冒險旅程最終將決定她們的宿命，讓她們分別成為好女巫格琳達以及西方壞女巫艾法芭。

辛西婭和亞莉安娜日前也一同出席巴黎奧運開幕式，更和巴黎鐵塔開心合影。兩人提到片中布景，直說看到這麼多細節，全都能加深想像中的一切，「包括種植九百萬朵鬱金香，以及花兩天才搬運來重達16噸的火車，他們以前所未見的方式真實打造了這個世界。」《魔法壞女巫》將於11月22日與美國同步推出第一章，第二章將於2025年11月26日全球獻映。

亞莉安娜（右）和辛西婭艾利沃在《魔法壞女巫》建立起出人意表卻親密堅固的友情。（UIP提供）

《魔法壞女巫》打造奇幻世界篇花絮 :

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