庾澄慶63歲生日 小哈利暖心告白曬驚喜合照

小哈利曬童年照片。（翻攝自小紅書）

〔記者張釔泠／台北報導〕「哈林」庾澄慶與伊能靜的兒子「小哈利」庾恩利今年自美國紐約大學畢業，哈林、伊能靜在離婚15年後，同時現身愛兒的畢業典禮，引發了熱烈討論，前天哈林63歲生日，小哈利特別替爸爸慶生，還寫了暖心小文章，曬出兒時的照片，讓網友直呼感動。

哈林參加小哈利的畢業典禮。（翻攝自小紅書）

小哈利連曬多張父子同框照，寫道：「我最愛的老爸、玩伴、導師、偶像！每次看到你開懷大笑，不管是逗我、弟弟妹妹、又或是奶奶，我總能感受到你對生活無止盡的熱情。」字句滿是崇拜。

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小哈利曬童年照片。（翻攝自小紅書）

他強調哈林的開心很有渲染力，「我是如此的憧憬啊（雖然你的臭臉也是滿有名的）！」直接拿哈林出名的「奇葩臉」開玩笑，展現出如朋友般的父子關係，讓網友更加羨慕，他還不忘幫哈林的節目宣傳，「祝你以後樂來樂快樂，天天rock and roll」，網友猛誇小哈利「溫暖禮貌」、「哈利真是他們倆最好作品」。

小哈利慶祝哈林63歲生日。（翻攝自小紅書）

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