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娛樂 日韓

TWICE子瑜哭得像仙女！7萬人驚呼太美了 SANA自爆解散危機淚崩

周子瑜哭泣模樣太美，台下觀眾忍不住驚呼。（翻攝自X）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕人氣女團TWICE上周末結束了在橫濱日產體育場舉行的演唱會，成為首組在該場地舉辦專場演出的外國女明星，同時完成了自去年4月從首爾展開的第5次世界巡演，全球共吸引了150萬人共襄盛舉。子瑜在最後也流下眼淚，表示希望跟大家一直在一起，不過由於她的「淚顏」實在太美，立刻引發網友熱烈討論。

TWICE完成在日產體育場的演出，與現場7萬名觀眾留下合影。（翻攝自X）

TWICE在日產的演出，兩天共吸引14萬人朝聖，總共表演29首歌曲，一開始以第3張日文專輯《Perfect World》的同名主打歌為活動揭開序幕，9人一登場立刻掀起現場7萬人的歡呼，她們獻唱了最新韓文歌曲《ONE SPARK》之外，當然經典歌曲《TT》也沒有錯過，全場大聲應援，氣氛相當熱烈。有趣的是，MOMO的姊姊也出現在觀眾席，當鏡頭照到她時也小跳一段TWICE出道曲《Like OOH-AHH》舞步，獲得許多掌聲。

台灣成員周子瑜表示能夠在日產體育場表演非常感動，她準備了大塚愛的名曲《星象儀》，甜美嗓音讓粉絲聽得如癡如醉，咖啡色波浪捲髮配上紫色洋裝，宛如仙女下凡。她以日文表示：「我聽說這首歌很沉靜，在日本是很有名的歌，很高興可以在舞台上呈現我喜歡的歌曲。」

SANA透露先前在東京巨蛋的眼淚，其實是擔心TWICE無法再一起演出。（翻攝自X）

在最後告別時，周子瑜表示希望跟大家一直走下去，由於拿著手幅的她哭得實在太美了，台下7萬人也不禁跟著驚呼。而SANA則是非常感謝成員們，更透露TWICE續約之前，思考著9名成員是否還能一起站在舞台上，「我那時候一直哭，但不想讓ONCE（粉絲名）擔心，所以說是因為幸福哭的，但其實跟大家在休息室哭了，現在還能來到日產，跟粉絲一起度過這個瞬間，真的很幸福。」

周子瑜的媽媽黃燕玲、閨密ELIKE莊錠欣也飛到日本為她加油打氣，日劇女神本田翼也是TWICE的粉絲，她透露出門時下起了雨，擔心成員們會不會也感冒了，結果看到TWICE一登場，這些想法全都拋諸腦後，大讚TWICE的美從螢幕溢出，為她留下一個美好的夏日回憶。

本田翼朝聖TWICE演出，由於下雨濕透了，也擔心起TWICE的身體狀況。（翻攝自IG）

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