病患四肢被綁住院17天死亡！EXID哈妮未婚夫爆醫療糾紛 社群灌爆負評

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓團EXID成員哈妮前年6月認愛精神科醫師梁在雄，兩人將於9月結婚，不料韓媒昨（28）晚踢爆知名精神科醫生A某開設醫院爆醫療糾紛，病患還被綁住四肢，無人理會，眼尖網友直指是梁在雄的醫院，惡評灌爆哈妮和梁在雄IG。

梁在雄（左）和哈妮預計9月結婚，怎知男方爆出醫療糾紛。（翻攝自X）

網友湧入哈妮SNS，寫下「妳真的要和醫生男友結婚嗎？」、「拜託請三思」，有韓媒報導表示，從精神病院的監視器中顯示，有名30多歲的女病患住院治療，卻在肚子腫脹、流鼻血的情況下，四肢被綁在病床上，家屬控訴院方置之不理，甚至在住院17天後死亡，令家屬氣憤難耐。

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可怕的是，網友指出該名病患於5月27日過世，哈妮卻在事發沒多久若無其事宣布婚訊，讓人起雞皮疙瘩；據報導，病患遺屬每天都在醫院前進行抗議，甚至將矛頭轉向哈妮，直指她「沒看男人的眼光」、「男人的醫院出事還不知道嗎？」

此外，梁在雄的社群也被網友留下滿滿負評，網友紛紛留言，表示「該名病患能有多痛苦」、「懂的生命珍貴的人才配成為醫生」、「人死了，請為你的罪過負責任」。

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