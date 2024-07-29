Takao Rock打狗祭公布第二波「暫時離開地表」卡司 日氣志團等8組樂團獲邀演出

〔記者蘇福男／高雄報導〕TTXC 2024 Takao Rock打狗祭今天中午接續公布第二波「暫時離開地表」卡司，包括BSB & DJ 賴皮MR. SKIN、Flesh Juicer 血肉果汁機、icyball 冰球樂團、The Loophole 露波合唱團、夕陽武士 Sunset Samurai、宇宙人、氣志團（日本）、瑪莉咬凱利 Mary Bites Kerry共8組樂團及團體組合，其中近半為首度獲邀參加。

來自日本千葉的氣志團，是龐克搖滾流行的代表樂團，此次受邀參加TTXC 2024 Takao Rock打狗祭演出。（高流提供）

高雄流行音樂中心（高流）執行長丁度嵐表示，去年Takao Rock打狗祭參與首屆台灣文化科技大會（TTXC）系列活動，並首度增加前夜祭演出，3天活動吸引10萬人次參加。

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延續去年熱潮，今年打狗祭將於10月11日至13日登場，第一波創作型歌手特色卡司公布隨即引發討論，第二波「暫時離開地表」卡司主打8組樂團及團體。

其中來自日本、與台灣睽違9年的氣志團，是龐克搖滾流行的代表樂團，與去年金音獎最佳樂團「The Loophole 露波合唱團」、少見融合管樂大編制的搖滾男團「瑪莉咬凱利 Mary Bites Kerry」及BSB & DJ賴皮MR. SKIN的組合，都是首度參與打狗祭舞台演出，凸顯打狗祭多元開放的音樂風格。

台語重金屬樂團Flesh Juicer 血肉果汁機創作多以台灣信仰文化為背景，將嗩吶、五聲音階等傳統元素，融合在重金屬音樂中。（高流提供）

高流指出，來自日本千葉、有「暴走族妖精樂團、最霸氣應援團」等稱號的氣志團，成軍超過20年，曾連續2年受邀登上日本NHK紅白歌唱大賽，身穿日本高校立領制服、黑色墨鏡及浪子頭髮型，搭配機車暴走族造型為樂團的招牌標記，龐克搖滾流行曲風總能吸引全場歌迷瞬間陷入瘋狂。

另台語重金屬樂團Flesh Juicer 血肉果汁機，創作多以台灣信仰文化為背景，並將嗩吶、五聲音階等傳統元素融合在重金屬音樂中，曾獲金曲獎、金音創作獎最佳樂團，兩度參與打狗祭，同樣有無限的現場魅力，今年再度受邀將是全場矚目焦點。

2024 Takao Rock打狗祭所有預售票種已於OPENTIX售票系統啟售，後續高流將公布更多精采卡司，敬請隨時關注打狗祭官網、臉書及IG社群公告。

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