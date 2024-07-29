不受巴黎奧運影響！《她的日與夜》真凶現形收視微幅上升

李姃垠飾演的「林順」終於被崔振赫發現。（翻攝自jtbc）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓劇《她的日與夜》最新14集劇情驚險刺激，殺害多位女性的嫌犯終於曝光，李姃垠飾演的「林順」白天身分被揭穿，卻仍矢口不認；連日來巴黎奧運如火如荼進行，14集收視不減反升，從13集的7.9%小幅上升至8.2%，位列週日同時段冠軍。

裴海善被揭露是真正的殺人凶手。（翻攝自jtbc）

以下有雷：

承接13集結尾，真正犯人正是偽裝成「羅鈺喜」的裴海善，她殺害多名女子，更想方設法成為高年級實習生；該集揭露裴海善的恐怖殺人行為，令觀眾驚訝，也有網友表示「凶手是女性，設定很新鮮」、「太變態了吧，好好看」。

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另一方面，鄭恩地在夜晚於家中拾起書本，看著看著倒頭大睡，直到白天她變成李姃垠飾演的林順時，卻遇上「不速之客」崔振赫直接來到家裡，逼得鄭恩地父母敲開她房門，眼看林順身分就要公開，沒想到她直接翻牆落荒而逃。

不過這一逃，林順也難抵最終被押入警局，身分終於曝光，崔振赫見狀大吃一驚，此刻林順依舊沒有鬆口，還是沒能公開身分，於是她開始寫起辭職信，將正式告別瑞韓地方檢察廳的工作。

陰錯陽差下，林順發現裴海善的殺人證據時，又在儲藏櫃中發現重要線索，同時，崔振赫也透過CCTV捕捉到「羅鈺喜」的真實身分，一場逮人行動即將展開。

但這時裴海善將鄭恩地父親狹持，生死不明，鄭恩地為了解救父親，獨自一人和裴海善交涉，不料一記突如其來的重擊，鄭恩地流血倒地，結尾令人揪心。

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