晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

不受巴黎奧運影響！《她的日與夜》真凶現形收視微幅上升

李姃垠飾演的「林順」終於被崔振赫發現。（翻攝自jtbc）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓劇《她的日與夜》最新14集劇情驚險刺激，殺害多位女性的嫌犯終於曝光，李姃垠飾演的「林順」白天身分被揭穿，卻仍矢口不認；連日來巴黎奧運如火如荼進行，14集收視不減反升，從13集的7.9%小幅上升至8.2%，位列週日同時段冠軍。

裴海善被揭露是真正的殺人凶手。（翻攝自jtbc）

以下有雷：

承接13集結尾，真正犯人正是偽裝成「羅鈺喜」的裴海善，她殺害多名女子，更想方設法成為高年級實習生；該集揭露裴海善的恐怖殺人行為，令觀眾驚訝，也有網友表示「凶手是女性，設定很新鮮」、「太變態了吧，好好看」。

另一方面，鄭恩地在夜晚於家中拾起書本，看著看著倒頭大睡，直到白天她變成李姃垠飾演的林順時，卻遇上「不速之客」崔振赫直接來到家裡，逼得鄭恩地父母敲開她房門，眼看林順身分就要公開，沒想到她直接翻牆落荒而逃。

不過這一逃，林順也難抵最終被押入警局，身分終於曝光，崔振赫見狀大吃一驚，此刻林順依舊沒有鬆口，還是沒能公開身分，於是她開始寫起辭職信，將正式告別瑞韓地方檢察廳的工作。

陰錯陽差下，林順發現裴海善的殺人證據時，又在儲藏櫃中發現重要線索，同時，崔振赫也透過CCTV捕捉到「羅鈺喜」的真實身分，一場逮人行動即將展開。

但這時裴海善將鄭恩地父親狹持，生死不明，鄭恩地為了解救父親，獨自一人和裴海善交涉，不料一記突如其來的重擊，鄭恩地流血倒地，結尾令人揪心。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中