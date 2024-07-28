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娛樂 最新消息

凱米颱風「水上鋼琴師」吸28萬人朝聖！演員身分被起底

王炳輝在凱米颱風肆虐之際當起水上鋼琴師。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕凱米颱風造成全台各地雨勢不斷，豪大雨造成嚴重災情，仍有許多人苦中作樂，雨天自討樂趣。日前網路上瘋傳一名男子無視家裡淹水，仍淡定彈著鋼琴，模樣被稱宛如電影《海上鋼琴師》，而該男子也被發現是演員黃炳輝，過去曾演出《別再叫我外籍新娘》，展現傳神演技。

王炳輝曾演出《別再叫我外籍新娘》，展現傳神演技。（翻攝自臉書）

黃炳輝日前在風雨中清閒彈奏著《Beyond》的海闊天空，與外頭風雨交加的狀況頗為對比，他表示「凱米颱風，我記住你了。」表示自己第一次在水中彈琴，第一次遇到家裡淹大水，「何時要淹大水，看你要淹多高。」還笑稱鋼琴被淹沒前最想做的就是再彈一次琴。

影片至今吸引超過28萬人朝聖，黃炳輝的演員身份也被起底，他早前貼文也透露近來正在拍公視新劇《火車來去》，兒子問起飾演的角色，他還打趣回「斷左腳的老王」笑稱自己演過的角色總是命運多舛。

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