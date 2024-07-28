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台灣小選手抱膝痛哭！募款不足「出國爭光夢碎」

YouTuber奇軒將帶著小選手們前往匈牙利參加2024 WAKO青少年拳踢世界錦標賽。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕YouTube頻道「奇軒Tricking」今年3月突破1000萬人訂閱，成為首位拿到「鑽石」獎牌的台灣網紅。身為極限武術教練的奇軒，近期為助青少年小選手出國參加世錦賽，但最終礙於經費不足，讓一位小選手在得知自己恐遭忍痛割捨後，難過得癱坐在沙發上抱膝痛哭。

小選手得知募款資金不如預期後抱膝痛哭。（翻攝自threads）

奇軒日前在Threads上透露自己推廣極限武術6年，但亞洲鮮少有這項運動的比賽，能讓小選手們盡情發揮的僅有匈牙利的WAKO，但礙於經費不足因此無法出國比賽，「真的好希望他們都能被世界看見…」，因此日前發起募資企劃，盼藉由民眾力量，讓台灣的青少年極限武術選手被世界看見。

不過，募集計畫自15日開始，進度卻不如預期，讓奇軒自責：「我真的太高估自己了，雖然一開始就有說到如果募款金額不到就會刪減一位選手，但小朋友得知有可能真的募不到後的反應，有夠心疼……」他因此打算挪用自己年底開武術教室的資金，來資助孩子出國參賽，至於開教室的計畫，他直言：「大不了就晚一些開吧。」

奇軒這項募資計畫中，囊括4位小選手、1位隨隊翻譯、2位隨隊照顧的家長以及自己；費用部分包含前往匈牙利的來回機票、交通接駁、比賽指定場所9晚住宿、代表隊服、參賽報名費、各項行政雜費、保險費，大約要募集新台幣63萬元。

當小選手得知募資金額不如預期，恐必須忍痛割捨一位名額的消息後，難過得癱坐在沙發上抱膝痛哭，畫面也令許多網友大感不捨。不過，也許因為社群的力量，募集企劃最終成功，目前募集金額已超過原本目標，達到了640532元。

此外，奇軒也發文指出，雖然在群眾眼中YouTuber可能是高收入的工作，但其實他不可能等募款到了才付錢，所以事先已經墊付了大筆款項，目前自己能動用的經費並不充裕，才希望透過募資來減輕壓力。

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