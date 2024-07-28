王晶蹭周星馳熱度大談當年鬧翻舊事！ 加碼爆料：有整型

王晶（左）在YouTube開頻道，第一集就談到周星馳。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕香港導演王晶和周星馳曾經多次合作，原為「最佳拍檔」的兩人後來卻鬧翻，老死不相往來。王晶近日在個人YouTube頻道特別和女兒王子涵一起拍片，聊起周星馳的事情，也些開兩人翻臉導火線。

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《王晶笑看江湖》第1集當中，王晶表示自己1989年第一次見到周星馳，當時周星馳證在籌備拍攝電影《驚天十二小時》，兩人在電影公司相遇。周星馳第一次見到王晶，問：「導演，我有沒有機會和你合作」王晶釋出善意表示：當然有機會，還稱讚周星馳演技很好，但勸對方不要在拍那種「從頭到尾都在罵髒話的作品」，周星馳聞言僅點點頭就離開。

周星馳（中）原本和王晶無話不談，後來因為自己 想當導演而關係逐漸疏遠。（翻攝自微博）

之後，周星馳用王晶拍的《賭神》玩轉出新花樣，拍出大受歡迎的喜劇片《賭聖》。王晶看完《賭聖》之後，認為周星馳確實有才華，加上當時周潤發沒有檔期拍《賭神2》，王晶便向周星馳拋出橄欖枝，邀請他與劉德華一起合拍《賭俠》，造就兩人第一次合作。之後兩人又在1991年連手拍出超賣座的《整人專家》，逐漸變成夥伴，但王晶說1992年拍《神龍教》的時候，和周星馳之間產生莫名隔閡，兩人就此逐漸疏遠。

王晶爆料周星馳的雙眼皮是割的。（翻攝自YouTube）

王晶表示自己常和周星馳聊天，最要好的時候周星馳連感情上的事都會讓他知道，直到某天王晶發現周星馳獨自思考許久，王晶上前問：「你在想什麼想這麼久？」周星馳意外地大聲回答：「在幫你思考！」讓王晶大吃一驚，不明白為何要用這種態度說話。因為這件事兩人友情也出現裂痕，後來王晶才知道周星馳想要不聽人指揮、自己當導演。

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