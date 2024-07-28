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娛樂 日韓

許光漢殺手造型現首映！當天「表情超僵硬」社群笑虧：我檢討

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕許光漢憑藉代表作《想見你》、《關於我和鬼變成家人的那件事》擄獲眾多女粉絲的芳心，獲得「國民男友」的稱號。昨（27）日，他在社群上PO出參與韓劇《無路可走：輪盤賭》的首映會合照，怎料他因為日程衝突沒能到場，只有一個1：1的人形立牌，讓他直言：「表情太僵硬的部分我檢討」。

許光漢由於行程衝突，只能以人形立牌出席首映會。（翻攝自IG）

照片中，除了與大咖主演韓星大合照外，其中一張大家擺出臉頰愛心的姿勢，站在立牌兩側的廉晶雅、成愉頻也一人一手，幫許光漢做出臉頰愛心，畫面相當逗趣；另一張則是成愉頻、李光洙、金聖喆三人身體往立牌傾斜，就像在恭請許光漢到現場，可以看出眾人關係相當融洽。

廉晶雅、成愉頻一人一手，幫許光漢做出臉頰愛心。（翻攝自IG）

成愉頻、李光洙、金聖喆三人，身體往立牌傾斜，就像在恭請許光漢到現場。（翻攝自IG）

劇組出奇不意的人形立牌，讓許光漢笑虧自己：「謝謝前輩們當天的愛心呵護，表情太僵硬的部分我檢討。貼文也吸引眾多粉絲前來留言：「就算你是塊板我也喜歡！」、「看來是有認真檢討了。」「請繼續認真營業，多硬我們都會支持的！

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